Immobile, assist a Tare: «Fares? Garantisce Lazzari. Servono innesti importanti»

Lazio, Immobile parla di calciomercato e lancia un assist alla società per eventuali innesti in vista della Champions League

Ciro Immobile sveste i panni di bomber per vestire quelli di assistman. Dal bomber di Torre Annunziata, nello specifico dal ritiro della nazionale italiana, arriva un assist alla dirigenza della Lazio.

«Mercato? Lo sappiamo tutti bene, il presidente Lotito e il direttore Tare in testa, avremo tre competizioni. Nei prossimi tre mesi, fino a Natale, in pratica tra campionato, Nazionale e soprattutto Champions si giocherà ogni tre giorni. Bisogna trovare giocatori importanti, in grado di dare qualità e far recuperare energie al gruppo. Ripeto, Lotito e Tare conoscono benissimo la situazione. Fares? Lazzari lo conosce avendoci giocato alla SPAL e ne parla un gran bene».