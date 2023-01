Immobile ammonito, furia con l’arbitro: ecco il motivo

Immobile ammonito, l’attaccante biancoceleste si scaglia contro il direttore di gara per le perdite di tempo della Fiorentina

Non basta il primo gol in campionato di Casale alla squadra di Sarri per vincere contro la Fiorentina, che riesce a riprendere il risultato con Nico Gonzalez. Oltre alla mancata vittoria a tenere banco è stata la furia di Immobile contro l’arbitro che gli è costata l’ammonizione.

L’attaccante si è scagliato contro Colombo, per le continue perdite di tempo della Fiorentina e il poco recupero concesso.