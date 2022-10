Immobile, altro obiettivo: è in corsa per il Gran Galà del Calcio

Ciro Immobile va a caccia di un altro prestigioso premio: il bomber è in corsa per il Gran Galà del Calcio AIC: premiazione il 17 ottobre

Ciro Immobile non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver ricevuto il premio Beppe Viola, ritirato per lui da Roberto Rao, il bomber della Lazio, autore di un’ottima prova contro lo Spezia nonostante il rigore sbagliato in avvio, è in corsa per il Gran Galà del Calcio AIC.

Il premio, per il quale votano gli stessi calciatori della Serie A e che verrà assegnato il prossimo 17 ottobre in diretta Sky, riguarda il miglior attaccante della scorsa annata: il numero 17 biancoceleste è in corsa con Leao, Osimhen, Vlahovic, Dybala e Lautaro Martinez. Lo riporta il Corriere dello Sport.