Immobile, è l’attaccante biancoceleste il protagonista dell’asta di riparazione per tutti in fanta allenatori

Chi l’ha preso festeggia quasi ogni domenica, chi non ha creduto in lui beh, ha fatto male. Ciro Immobile, 25 reti in 22 partite, miglior attaccante della Serie A.

Bellissimo il video realizzato dagli Autogol insieme al bomber della Lazio che “punisce” chi non ha creduto in lui.