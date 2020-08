Immobile aggancia Higuain: eguagliato il record del 2016

Immobile aggancia Higuain: 36 reti in una stagione come il Pipita nel 2016.

Trentasei come il Pipita. Nello stesso stadio, nella stessa porta in cui il centravanti argentino aveva siglato la rete che stabilì il suo primato contro il Frosinone nel 2016, Ciro Immobile ha scritto una nuova pagina di storia del massimo campionato italiano.

Al minuto 22’ del primo tempo, il centravanti biancoceleste ha sfruttato a meglio l’assist di Adam Marusic, battendo sul primo palo il portiere partenopeo Ospina con una conclusione di rapina. Qualche attimo con il cuore in gola per il consulto VAR, poi l’ok del direttore gara.

Nel giorno in cui vince Scarpa d’oro e classifica marcatori, Ciro si porta a casa l’ennesimo record di un’annata storica.