Immobile, l’agente: «Le squadre che vogliono Ciro non si contano sulle dita di due mani»

Immobile, le parole dell’agente del bomber della Lazio in merito al mercato e all’interesse di alcuni club per il numero 17

Il mercato si sa non si ferma mai e tante sono le voci di top club interessati a Ciro Immobile. Ecco le parole dell’agente Alessandro Moggi ai microfoni de Il Foglio Sportivo.



«Portarlo al Dortmund, finalista di Champions nel 2013, fu un motivo di grande orgoglio. Un’operazione da 19 milioni, che all’epoca erano tanti. Ciro è una star in tutti i sensi, lo metto al primo posto dei top player e giocatori che ho avuto in 27 anni di carriera. Lui è un ragazzo dai sani principi, generoso e di cuore. Ha costruito una bella famiglia anche grazie agli insegnamenti della sua. Mercato? Tutto può succedere, le squadre interessate a Ciro non si contano sulle dita di due mani, ma adesso è troppo concentrato sulla Lazio e sul sogno Scudetto. In testa c’è anche il pensiero della Scarpa d’Oro, anche se Lewandovski ha fatto molto bene nel finale di stagione».