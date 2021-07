Immobile, Adidas lo celebra: «Da Torre Annunziata a Wembley» VIDEO

Ciro Immobile vince l’Europeo con 2 gol e nonostante le critiche alza meritatamente il trofeo. Lo sponsor dell’attaccante lo celebra

Due gol messi a segno contro Turchia e Svizzera, poi le critiche nelle successive gare. Per alcuni l’Europeo di Ciro Immobile è stato in ombra, nonostante il grande lavoro per la squadra e il ritrovarsi isolato tra i centrali avversari di turno.

Il centravanti si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post di Italia-Inghilterra e alza con merito il trofeo. Lo sponsor del biancoceleste, Adidas, lo celebra con un video pubblicato su Twitter in cui ripercorre le tappe della sua carriera.