Immobile acclamato ad Auronzo, i tifosi: «Non ci deludere». Il capitano in campo, subito in azione e subito in gol

Come riporta Il Corriere dello Sport, il capitano della Lazio arrivato ieri sera ad Auronzo, si è subito allenato con il resto della squadra siglando anche un paio di gol.

Acclamato da tutti i tifosi allo Zandegiacomo, gli occhi e gli applausi erano tutti per lui, i supporter laziali hanno incitato il capitano: “Ciro, non ci deludere!”. E ancora: “Tutti quei gol non li fai in Arabia”. Lo spettro di una possibile ricca offerta di un club saudita pure per lui ha spaventato molto i tifosi, ma al momento, per Ciro l’Arabia rimane lontana.