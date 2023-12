Immobile a un passo da un record clamoroso in Serie A: può arrivare già in Verona-Lazio. Il capitano è pronto a raggiungere un altro traguardo

Oggi Ciro Immobile guiderà l’attacco della Lazio contro il Verona. Il capitano è pronto a tornare titolare in campionato. Sarri prova a ripartire dai suoi record e dai suoi numeri: è sempre aperta la caccia ai 200 gol in Serie A (gliene mancano due), sarebbe l’ottavo nella storia a riuscirci dopo Piola, Totti, Nordahl, Altafini, Meazza, Di Natale e Baggio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Immobile in Serie A non trova la rete su azione dalla prima giornata contro il Lecce, ma è anche vero che gli stanno mancando palloni giocabili. Ne riceve in media 18 a partita. Adesso però c’è da archiviare la pratica Verona, che non sarà sicuramente facile da affrontare. È una delle vittime preferite di Ciro Immobile, che ha messo a segno ben 10 gol totali contro i gialloblù: meglio di lui ha fatto solo Batistuta (11). Come se non bastasse, il bomber capitolino si prepara a entrare ancora una volta nella storia della Lazio. Con la partita di oggi al Bentegodi, salirà a quota 253 presenze eguagliando Stefano Mauri nella top-10 dei calciatori biancocelesti più presenti. Un altro traguardo per il capitano.