Immobile a Sky: «Sono molto felice e dedico questo gol a mio padre e alla mia famiglia che sento sempre vicina»

Immobile, l’attaccante biancoceleste al termine della partita vinta grazie ad un suo gol ha parlato ai microfoni di Sky

PAROLE – Se devo mettere in ordine: il momento della squadra, della sconfitta a Rotterdam, il mio momento. Metto sempre il bene della squadra al primo posto, i ragazzi oggi hanno lavorato bene. È stata una partita bella, aperta, si poteva vincere o perdere e alla fine abbiamo vinto noi che ci abbiamo creduto di più. Stanno mancando un po’ di gol di noi attaccanti, poi è ovvio che quando fai una mole di gioco devi soprattutto prima verticalizzare e avere la brillantezza di saltare l’uomo e di trovarti sempre nella posizione migliore degli altri. Ci sta mancando un po’ di lucidità davanti alla porta per poter concretizzare al meglio le occasioni. Oggi non abbiamo subito gol e per noi è un punto di partenza importante. Andiamo avanti. Ci servono partite come queste dopo le cavolate fatte all’inizio, ci siamo buttati giù anche un po’ moralmente e questo ci ha penalizzato un po’. Ora siamo nel vivo del campionato e dell’Europa e dobbiamo fare punti come li abbiamo fatti stasera. Come sto vivendo questo momento? Io sono molto sereno, ho la mia famiglia vicino. Il gol lo dedico a mio padre che l’ultima settimana non ha vissuto bei momenti, sono felice. Mia moglie è sempre con me, mia mamma e mio fratello. I miei figli mi fanno sorridere anche nei momenti un po’ così