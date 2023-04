Immobile a Formello: «Sono tornato ragazzi e ora voglio ricominciare da zero». Le parole del capitano al suo ritorno nel centro sportivo

Dopo una settimana complicata per il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ieri è tornato a Formello per far visita ai compagni di squadra. Ecco le sue parole riportate da Il Messaggero:

IMMOBILE– «Sono tornato ragazzi e ora voglio ricominciare da zero e pensare solo ad allenarmi »