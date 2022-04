Immobile a caccia di Nordahl: col Milan Sarri si affida a lui

Ciro Immobile a caccia di altri record nella gara contro il Milan, una delle sue vittime preferite: l’obiettivo è prendere Nordahl

La Lazio riparte, come sempre, da Ciro Immobile. Sarri nella sfida di questa sera contro il Milan si affida nuovamente a lui. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, il numero 17 biancoceleste ha segnato lo stesso numero di gol realizzati, insieme, da Giroud, Leao e Ibra, i migliori cannonieri del Milan.

Ciro vuole vincere la classifica cannonieri per la quarta volta consecutiva, primo italiano di sempre, avvicinando così Nordahl, fermo a 5. Infine, Immobile vuole trascinare la Lazio in Europa: sarebbe la sesta qualificazione consecutiva. Contro il Diavolo Immobile ha un conto aperto. Sono 7 i gol segnati, uno dei quali con la maglia del Torino. L’occasione è quella giusta per rimpinguare il bottino.