Ilic Lazio, i biancocelesti aspettano il momento giusto

Il nome di Ilic è ormai da tantissimo tempo nel mirino della Lazio. Ma qual è la situazione del centrocampista serbo?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il Verona, anche a causa della situazione in classifica, si troverebbe ora costretta a vendere uno dei suoi gioielli per non veder deprezzare il suo cartellino. Una cessione che avverrà molto probabilmente tra gennaio e giugno. I biancocelesti dunque aspetterebbero il momento giusto, visti anche gli ottimi rapporti tra i due club.