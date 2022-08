Ilic Lazio, aumenta la concorrenza per il serbo: Lotito ora ha fretta

Ivan Ilic è presente sul taccuino di molti ds, Lotito lo ha bloccato da tempo ma ora ha fretta di chiudere l’operazione

Il nome di Ivan Ilic circola da almeno un mese e mezzo negli ambienti laziali. Lotito lo ha bloccato da tempo, promettendo al Verona 15 milioni dopo aver aperto un canale preferenziale attraverso gli acquisti di Cancellieri e Casale.

Setti sta smontando il Verona, ha già incassato diversi soldi e sistemato i conti. Cioffi preferirebbe trattenere Ilic, ma da qui alla fine di agosto continuerà l’asta intorno al cartellino del serbo. Non c’è solo la Lazio. Si era interessato il Napoli, forse nella prospettiva collegata alla cessione di Fabian Ruiz. La novità riguarda l’inserimento del Milan. Pioli ha perso Kessie, potrebbe aver bisogno di un centrocampista in più anche se è rientrato Pobega dal Torino ed è arrivato Adli. Occhio ai rossoneri e ai tempi. Lotito ha fretta, vorrebbe chiudere in settimana ma prima serve la cessione di Luis Alberto. Lo riporta il Corriere dello Sport.