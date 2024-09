Ilary Blasi, è POLEMICA per l’ultimo post social della conduttrice: IL MOTIVO

Ilary Blasi, l’ex signora Totti è finita nel mirino della critica per l’ultimo post pubblicato da quest’ultima sui social

Di ritorno dalle vacanze estive con il suo Bastian, è tempo di tornare alla routine quotidiana anche per Ilary Blasi pronta anche per la stagione televisiva che sta per iniziare. Sui social però la conduttrice ed ex signora Totti è finita nel mirino della critica, per un post dove immortalava lo scontrino dove mostra quanto ha speso durante la spesa effettuata una volta tornata a Roma.

Tra le innumerevoli critiche gli haters si sono scatenati scrivendo anche quanto segue: «La raffinatezza non è mai stata il suo forte, Che cafonata, Lo shampoo e prodotti per l’igiene personale al supermercato? Che poraccia!