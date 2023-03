Il saluto di Bianchessi: «Auguro il meglio alla Lazio». Il direttore del Settore Giovanile comunicato l’uscita dalla società

Sui propri canali ufficiali la Lazio pubblica la lettera del direttore del Settore Giovanile, Mauro Bianchessi, con la quale annuncia la decisione, condivisa con il Club, di anticipare la sua uscita. Di seguito la lettera:

LETTERA– «Per sopraggiunti impegni personali, dal primo aprile, di comune accordo con il presidente, sen. Claudio Lotito, al quale va tutta la mia stima, riconoscenza, gratitudine e affetto, comunico che non sarò più presente a Formello in qualità di direttore responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile. Dal 1 maggio 2023 andrò comunque in pensione. Ringrazio tutti i miei fantastici collaboratori, i tecnici, gli impiegati, tutti i calciatori e le loro famiglie per questi anni straordinari trascorsi insieme. Auguro alla Società e alla “famiglia” Lazio, tutto il meglio.

Con affetto e riconoscenza.

Mauro Bianchessi»