Il Monza rende noto l’organigramma, presenti due ex Lazio. Il comunicato. Ecco di chi si tratta

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Monza ha reso noto l’organigramma della prossima stagione del settore giovanile.

Tra i tanti nomi sono presenti due ex Lazio: Mauro Bianchessi, che sarà direttore generale e per anni ha occupato il ruolo di responsabile del settore giovanile biancoceleste, e Sergio Floccari, ex attaccante capitolino, che è stato nominato coordinatore tecnico della Primavera brianzola fresca di promozione.