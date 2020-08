Secondo Il Messaggero la Lazio avrebbe accontentato tutte le richieste di Silva al di là delle cifre.

David Silva e l’entourage hanno gradito tutte le accortezze della Lazio. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Tra queste anche la casa nei pressi di Roma Nord (zona Ponte Milvio) che il giocatore ha espressamente chiesto per il suo fisioterapista personale che lavora con lui e lo segue da anni a Manchester e anche in nazionale. In più la possibilità di parlare spagnolo, il che non guasta affatto, grazie alla presenza di Luis Alberto (i due sono amici).