Il Messaggero – Lotito regge botta e perde solo 15 milioni

Nonostante il Covid il presidente Lotito tiene botta.

L’urto finanziario dell’onda Covid è stato assorbito alla grande. La Lazio ha reso noto il bilancio al 30 giugno 2020 e può vantare delle perdite inferiori a molti altri club. Come riportato in mattinata sulle pagine de Il Messaggero, l’esercizio si è chiuso con ricavi per circa 104 milioni, in calo di 17 rispetto alla scorsa stagione e con una perdita netta pari a quasi 16 milioni; ad incidere le scarse entrate ai botteghini e dagli sponsor, ma in particolare i pochi introiti dei diritti tv. La spesa per il mercato ammonta a 26,52 milioni.