Il Messaggero – Lazio, Lotito pensa a Maran se salta il rinnovo di Inzaghi

Secondo Il Messaggero, se il rinnovo con Inzaghi dovesse clamorosamente saltare, Lotito avrebbe pronta un’alternativa per la panchina.

Simone Inzaghi aveva lasciato da tempo al presidente Lotito la sua lista di giocatori per il mercato. Quando all’inizio della ripresa del campionato i due si erano stretti la mano per il rinnovo (a 2,5 milioni di euro più bonus) sino al 2023 e mancava solo la firma. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Quanto successo dopo il lockdown non ha sconvolto la promessa, però non c’è al momento nessun incontro ravvicinato prestabilito in agenda. Rimane tutto da accordi, a meno che non sia Inzaghi a sconvolgere (anche economicamente) la sua volontà. Sarebbe una svolta clamorosa e inaspettata, ma Lotito non si farebbe cogliere di sorpresa: dalla sua bocca è uscita spesso la stima per Rolando Maran.