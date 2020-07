Il Messaggero – Lazio, ieri il via agli “Stati Generali”: Lotito tiene tutti a rapporto

Nel centro sportivo di Formello ieri sono iniziati gli “Stati Generali” biancocelesti. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, secondo Il Messaggero, ha chiamato tutti a rapporto. Seguiranno altri incontri in settimana.

Tutti a rapporto da Lotito. Nessuno escluso. Come si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero, ieri mattina il presidente è arrivato a Formello e ha messo tutti in riga: ha preteso spiegazioni per questo crollo verticale. Poi un lungo confronto nello studio di Inzaghi. Erano presenti anche il direttore sportivo Tare e il club manager Peruzzi. Il primo incontro è andato in scena nella giornata di ieri. Ne seguiranno altri, probabilmente per tutta la settimana, qualcuno assicura «fino alla partita con la Juventus». A Formello sono iniziati gli “Stati generali della Lazio”, così li hanno soprannominati.