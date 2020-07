Il Messaggero – Lazio, caos medico e Leiva si riopera

Secondo il Messaggero, Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, starebbe valutando l’ipotesi di operarsi un’altra volta al ginocchio, dopo l’intervento al menisco dello scorso aprile.

Furioso e rassegnato a un ulteriore intervento. Così si legge dell’edizione odierna de Il Messaggero. Leiva è ancora in ginocchio. Ieri si è recato in Paideia per nuovi accertamenti al menisco: si gonfia sempre, il problema va risolto. E Lucas adesso si trova a un altro bivio: fermarsi e rioperarsi subito oppure stingere i denti per la Lazio e aspettare ormai la fine del campionato. Quasi sicuramente se ne riparlerà ad agosto perché ilc entrocampista non vuole lasciare i compagni proprio in questo momento di bisogno.