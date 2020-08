Il Messaggero – Incontro all’Isola d’Elba Lotito-Allegri, ma il presidente blinda Inzaghi

Secondo Il Messaggero il presidente della Lazio Lotito avrebbe incontrato in vacanza l’allenatore Max allegri.

La corte è durata poco più di una settimana. Una suggestione fermatasi davanti al muro eretto da Lotito: voglio 10 milioni per liberare Inzaghi (ieri diventato papà per la terza volta: è nato Andrea). Così riporta l’edizione odierna de Il Mesaggero. D’altronde ha ancora un anno di contratto e una intesa di massima, raggiunte in un incontro segreto un mese fa, fino al 2023. Tradotto Simone resta alla Lazio.

La Juve resta proibita. L’accordo parlava di 2,5 milioni, Lotito potrebbe ritoccarla leggermente. Martedì l’ufficialità. Il presidente della Lazio dalla White Eleven, la barca affittata una settimana fa per passare alcuni giorni lontano da Roma, teneva tutto sotto controllo. Ha anche incrociato lo yacht di Allegri dalla parti di Porto Azzurro. Proprio quel Max pallino fisso dai tempi del Cagliari. Si stimano e hanno amici in comune. Un incrocio casuale. Allegri era insieme alla compagna Ambra. Hanno parlato di tutto. E’ fermo da un anno ed è in cerca di una squadra.