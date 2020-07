Il Messaggero – Immobile, Luis Alberto e il rigore alla Cruijff: i motivi del siparietto

Secondo Il Messaggero, Immobile e Luis Alberto avrebbero voluto battere il rigore alla Crujiff ieri contro il Verona, salvo poi ripensarci.

Ciro per tutti e tutti per Ciro. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. Patto d’acciaio nello spogliatoio. E a testimoniarlo è proprio il siparietto nel finale con Luis Alberto. Immobile che cede il rigore allo spagnolo: «Anche lui ha degli obiettivi da raggiungere». E il Mago che glielo restituisce: «Il tuo obiettivo è più importante». In realtà volevano batterlo di seconda, alla Cruijff, così uno avrebbe fatto un assist in più e l’altro gol. Niente da fare. Meglio alla vecchia maniera: tripletta per Immobile e 5-1 al Verona.