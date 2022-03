Il lungo inverno degli Inzaghi: Simone sulla graticola, Pippo nel tritacarne

Non è un periodo particolarmente felice per la famiglia Inzaghi: Simone in difficoltà con l’Inter, SuperPippo ad un passo dall’esonero

La felicità è un bene effimero, soprattutto per gli allenatori: per eventuali referenze, chiedere ai fratelli Inzaghi. Per una delle coppie più note e amate del calcio italiano, non si può di certo affermare sia il momento più sfavillante dell’ancor giovane carriera in panchina.

