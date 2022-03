Il gol è l’arma della Lazio: è la big che vince meno con una sola rete di scarto

La Lazio segna e diverte e sono infatti poche le partite in stagione vinte con un solo gol di scarto

La Lazio di Maurizio Sarri segna e diverte e infatti in campionato, come riportato da La Repubblica, è la big che vince meno partite per un solo gol di scarto. Solo in tre occasioni è accaduto, rispetto alle 13 della Juventus e alle 10 della Roma.

In casa, inoltre, Sarrilandia brilla ancora di più. La Lazio ha segnato 32 reti in 13 partite, quasi una media di 2,5 ogni 90 minuti: l’Inter di Inzaghi ne ha realizzati 35 a San Siro, ma ha una gara in più.