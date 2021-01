Il derby di Roma torna di venerdì, un solo precedente

Non solo il lockdown e l’assenza di tifosi sugli spalti, il derby di domani entrerà negli annali anche per la data inconsueta. Infatti la stracittadina tra Lazio e Roma si è disputata solo una volta nella storia di venerdì. Era il 7 maggio 1943 (vittoria giallorossa per 1-0 nell’occasione), e dopo 77 anni si tornerà a giocare nel quinto giorno della settimana. Il fischio d’inizio del direttore di gara Orsato è previsto per le ore 20.45.