Igor Lazio, parla l'agente: «In tanti mi hanno chiamato...»

Marcelo Mascagni, agente di Igor, difensore della Fiorentina accostato anche alla Lazio, ha parlato del futuro del suo assistito in una intervista a ViolaNews.com.

RINNOVO – «A fine campionato parleremo con la dirigenza e faremo il punto della situazione. Vedremo se vogliono parlare di un rinnovo o di un prolungamento. Siamo tranquilli, c’è già un contratto lungo con scadenza 2024».

ALTRI CLUB – «Mi hanno chiamato in tanti per chiedere informazioni, specialmente dopo questo ultimo periodo. Già mi chiamavano prima per la sua qualità. Lui però è molto felice a Firenze e non vuole andare via in nessun modo».