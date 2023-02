Tare a Mediaset: «Vogliamo la semifinale, sul rinnovo di Milinkovic sono fiducioso»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre-partita della gara di Coppa Italia contro la Juventus: le sue dichiarazioni

«Questa sera siamo assolutamente favoriti, la Juve ha bisogno di una grande reazione. Questo può essere un motivo per farci compattare ancora di più e superarli. Perciò non sarà facile ma siamo consapevoli di avere una grande opportunità stasera per quello che è un grande obiettivo della stagione. Champions League? Questo è un altro grande obiettivo. Quella di questa sera è la Coppa Italia, dobbiamo fare una prestazione migliore di quella fatta in campionato per raggiungere un grande traguardo, la semifinale. Luca Pellegrini? C’era una necessità che l’allenatore aveva espresso per questa posizione, siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane e soprattutto che ama questi colori. Tormentone Milinkovic? Non mi fa nessun effetto perchè so come stanno le cose, ogni cosa si valuterà al momento opportuno. Non leggo i giornali, sul rinnovo so come stanno le cose e sono sempre fiducioso».