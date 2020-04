IFAB, cambiano le regole per la prossima stagione

Le discussioni riguardo le decisioni arbitrali non cesseranno mai, anzi in una qualche maniera sono intrinseche al gioco del calcio e lo rendono vivo.

In questa stagione la maggior parte dei dibattiti hanno visto protagonisti i calci di rigore ed i falli di mano. L’IFAB ha deciso di cambiare alcune regole per la prossima annata. Come comunicato dall’organo decisionale, il penalty non sarà ribattuto se il portiere farà infrazione ma la palla non entrerà in rete.

⚽️ Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish:

➡️https://t.co/pDes9z493k pic.twitter.com/KBqfkhRwDe

— The IFAB (@TheIFAB) April 8, 2020