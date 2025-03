L'IFAB cambia la regola per i portieri: se tiene il pallone tra le mani per più di 8 secondi...

Condividi via email

Cambio del regolamento voluto dalla IFAB per i portieri: se tiene in pallone tra le mani per più di 8 secondi ecco la nuova sanzione

L’IFAB, International Football Association Board che si occupa dei cambi del regolamento nel calcio, ha deciso di votare un cambio della regola sul possesso del pallone tra le mani del portiere. Se il portiere tratterrà il pallone tra le mani per più di 8 secondi l’arbitro comanderà per un calcio d’angolo per la squadra avversaria.

Nessun cambiamento invece, nonostante le numerose richiesta da parte delle squadre in tutti i campionati, dei protocolli del VAR, che rimangono così invariati.