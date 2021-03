IFAB, cambia la regola sul fallo di mano: «Gol valido se tocco accidentale»

L’IFAB ha modificato la regola sul fallo di mano in occasione di una rete segnata, i cambiamenti saranno in vigore dal 1 luglio

Cambiano alcune regole nel regolamento IFAB. Su tutte, come annunciato in un comunicato, quella relativo al fallo di mano che «se accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare una rete non sarà più considerato un’irregolarità».

Le regole saranno in vigore dal prossimo 1 luglio, ma le rispettive competizioni potranno decidere di adottare prima tale regolamento.