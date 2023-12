Ielpo: «Sarri, allenatore bravo ma divisivo, penso che potrebbe essere arrivato quel momento» Le parole dell’ex giocatore

Mario Ielpo, ex giocatore di Lazio e del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Calcio Casteddu anche di Maurizio Sarri.

«Sarri è un allenatore bravo ma divisivo, a cui piace lo scontro e che non smussa gli angoli. A prescindere dal suo valore, potrebbe essere arrivato il momento per chiudere il suo ciclo, se non dovessero verificarsi dei miglioramenti concreti»