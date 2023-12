Icardi e Dzeko, scintille tra i due ex Inter in Fenerbahce Galatasaray: l’argentino con l’occhio nero – FOTO. I dettagli

Sfida rovente quella che è andata in scena ieri sera nel campionato turco tra Fenerbahce e Galatasaray, ad affrontarsi anche i due ex attaccanti dell’Inter: Edin Dzeko e Mauro Icardi. I due ex nerazzurri hanno avuto diversi battibecchi durante in match.

In generale i nervi sono stati tesi per tutta la durata dell’incontro, terminato poi sullo 0 a 0. A fine partita, poi, le immagini pubblicate dal Galatasaray con l’occhio nero di Icardi, accompagnate da questo messaggio di denuncia da parte del club.