Ibrahimovic e la Serie A: «Posso fare ancora la differenza»

Zlatan Ibrahimovic non esclude un ritorno in Serie A. Il giocatore tornerebbe per vincere lo scudetto e fare ancora la differenza

Ibrahimovic parla del futuro. A breve terminerà la sua esperienza con i Galaxy, è tempo di cambiare aria e, perchè no, anche tornare a giocare in Serie A. In una lunga intervista dedicata a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: «Ascolterò tutto. Voglio lottare per il massimo e se tornassi vorrei puntare allo scudetto. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso fare ancora la differenza. Anche oggi sarei in grado di segnare una ventina di gol. Se scegliessi di andare a Bologna lo farei solo per Mihajlovic, è un amico. È difficile che possa accadere, ma se cambio idea lo chiamo subito. Napoli? È una piazza che crea entusiasmo: con me lo stadio sarebbe sempre pieno e poi c’è Ancelotti. Un grande».