Ibrahimovic Lazio, Pillon: «Sono molto curioso di vederlo in campo e come lo utilizzerà Baroni»

Ibrahimovic Lazio, le parole di Giuseppe Pillon in esclusiva a Lazionenews24.com sull’ultimo acquisto dei biancocelesti

Giuseppe Pillon, nell’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito, ha parlato del nuovo arrivo del calciomercato Lazio Arijon Ibrahimovic. Di seguito le sue parole.

Per quanto riguarda il mercato, la Lazio si sta muovendo e ha preso Arijon Ibrahimovic dal Bayern. Le chiedo un parere sul calciatore e se le piace e quale altro nome, secondo lei, sarebbe perfetto per lo scacchiere di Baroni che consiglierebbe al ds Fabiani, specialmente a centrocampo visto che il club lavora su quella zona di campo?

«Ibrahimovic come calciatore non lo conosco e sono molto curioso di vederlo in campo e capire che idea tattica avrà Baroni per poterlo schierare al meglio nel suo scacchiere. Ma sono comunque fiducioso che farà bene, perchè di lui si parla benissimo, ma voglio vederlo nella realtà Lazio. Un giocatore che consiglierei? Nicolussi Caviglia del Venezia mi piace molto perchè è un giovane molto interessante, che sta facendo la differenza nel centrocampo di Di Francesco. E visto che la Lazio cerca un giocatore in quel ruolo è perfetto».

