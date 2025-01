Ibrahimovic Lazio, il Bayern Monaco saluta il giocatore: messaggio per la nuova avventura biancoceleste – FOTO

Ibrahimovic Lazio, il club tedesco congeda il calciatore biancoceleste e pubblica un bel messaggio social in suo onore

Arijon Ibrahimovic è un nuovo calciatore della Lazio. L’ormai ex Bayern torna in Italia dopo la sua parentesi che lo ha visto vestire, in prestito, la maglia del Frosinone. E il club tedesco, non appena arrivata l’ufficialità, congeda il ragazzo con un bel post social che recita esattamente a quanto segue: