Ibanez lascia la Roma: i tifosi della Lazio lo ringraziano sui social

Roger Ibanez è un nuovo giocatore dell’Al Ahli, il brasiliano lascia la Roma e si appresta ad affrontare la sua nuova esperienza in Arabia. A tale notizia non sono mancati tra i numerosi commenti social, quelli dei tifosi della Lazio i quali ringraziano ironicamente il calciatore per le disattenzioni avute durante gli ultimi derby.