I precedenti con Orsato: il primo derby fu il 26 maggio

Lazio-Roma affidata ad Orsato: i precedenti

Lazio-Roma sarà arbitrata da Orsato della sezione. Ecco i suoi precedenti con la squadra biancoceleste.

PRECEDENTI

Il fischietto veneto ha già diretto i biancocelesti in 40 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 15 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 15 ha pareggiato ed in 10 è uscita sconfitta.L’ultimo precedente con Orsato risale alla tredicesima giornata di questa Serie A TIM, nella quale i biancocelesti hanno vinto in casa con il Napoli.Domani, il direttore di gara veneto arbitrerà il suo quinto derby. Nei precedenti quattro, la Lazio non ha mai perso. Il primo di questi risale al 26 maggio del 2013, giorno nel quale Orsato diresse la finale di TIM Cup vinta dai biancocelesti per 1-0.