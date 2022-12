Hysaj ritrova Mertens: «Sempre un piacere rivederti amico mio»

Durante Galatasaray-Lazio, Elseid Hysaj ha avuto l’occasione di riabbracciare un vecchio compagno di squadra

Galatasaray-Lazio, prima amichevole in Turchia per i biancocelesti, ha messo di fronte amici ed ex compagni di squadra. Tra questi anche Elseid Hysaj e Dries Mertens.

Il belga non solo ha avuto il piacere di riabbracciare Maurizio Sarri ma anche il suo ex compagno di squadra Elseid Hysaj. I due hanno giocato nel Napoli dal 2015 al 2021 e sono tutt’ora legati:«Sempre un piacere vederti amico mio Ciro», ha scritto il terzino della Lazio su Instagram.