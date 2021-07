Hysaj, la prima in biancoceleste: «First test» – FOTO

Per Hysaj è stato il primo giorno del test in biancoceleste: ecco la sua determinazione e la sua carica sui social

L’amichevole contro la Top 11 RC 103 ha rappresentato la prima in biancoceleste per Hysaj, che ha quindi esordito, seppur in un test estivo, con la maglia della Lazio. L’ex Napoli ha mostrato tutta la sua determinazione sui social.

«First test», questo quanto scritto dall’albanese in una storia apparsa sul suo profilo Instagram. Il terzino, pupillo di Sarri, è pronto a prendersi la Lazio.