Hysaj, pres. Federcalcio Albanese: «E’ preoccupato, ma sono tutti con lui»

Armand Duka, presidente della Federcalcio Albanese, ha parlato della situazione che ha coinvolto Elseid Hysaj e la Lazio

Una vicenda che ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo calcistico quella di Elseid Hysaj, che ha visto anche una presa di posizione netta da parte della Lazio. Di questo ha voluto parlare anche Armand Duka, presidente della Federcalcio Albanese, che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

«Lo striscione comparso a Roma contro Hysaj? I tifosi veri del calcio non fanno queste cose. Alcuni hanno perso la logica: Elseid è arrivato alla Lazio per dare il suo contributo ed ha cantato una canzone italiana. Assurdo! Hysaj è preoccupato, non è una situazione facile. Ma ha ricevuto il sostegno del club, dell’opinione pubblica, di tanti calciatori. Il mondo è con lui».