Hysaj Lazio, definita la durata del contratto. Ecco per quanto firmerà

Hysaj sarà il primo giocatore della Lazio. Definita la durata del contratto: ecco per quanto firmerà il giocatore albanese

Sarà Hysaj il primo acquisto dell’era Sarri. Il giocatore arriverà alla Lazio da svincolato e dunque a parametro zero: è lui, infatti, il prescelto del tecnico per la fascia.

Come rivela Alfredo Pedullà, il giocatore firmerà il suo contratto già in settimana. L’albanese dovrebbe legarsi alla Lazio con un quinquennale, o, in alternativa, con un accordo di quattro anno con opzione per il quinto.