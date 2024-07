Hysaj Lazio, avventura ai TITOLI DI CODA? Fabiani AVVISA il terzino ma un ostacolo blocca la cessione

Hysaj-Lazio, avventura ai titoli di coda per il terzino? L’ex Empoli fuori dal progetto tecnico ma un aspetto blocca la cessione

Come riporta Il Tempo, tra i calciatori in uscita nell’attuale calciomercato Lazio figura anche il nome di Hysaj, terzino che con i biancocelesti ha un contratto fino al 30 giugno del 2025.

Lotito, Fabiani e Baroni gli hanno fatto capire che non c’è spazio per lui nel nuovo progetto tattico dell’ex Verona ma l’ingaggio da circa 2 milioni di euro netti blocca in questo momento ogni ipotesi di addio. Le prossime settimane saranno dunque decisive.