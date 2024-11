Hysaj non gioca: fuori lista alla Lazio e in panchina con la Nazionale

Hysaj è rimasto in panchina nelle sfide con Repubblica Ceca e Ucraina. L’albanese non ha trovato spazio nemmeno in Nazionale

Elseid Hysaj è reduce dalla doppio impegno della sua Albania nel gruppo B1 della Nations League. Si è da pochi istanti chiusa la sfida con l’Ucraina, nella quale il terzino della Lazio non non è sceso in campo. Per lui zero minuti tra il match di oggi e la gara con la Repubblica Ceca andata in scena sabato 16 novembre.

Oltre ad essere finito fuori dalle liste per Serie A ed Europa League, l’ex Empoli e Napoli non trova spazio nemmeno con la sua Nazionale. Una stagione fino ad ora da dimenticare per il classe 1994.