Lazio Roma, la soddisfazione di Hysaj dopo il derby

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria nel derby con la Roma

Intervenuto a Lazio Style Channel, Elseid Hysaj ha parlato così dopo Lazio-Roma:

«Recupero dall’infortunio? È stata una bella botta. Ho recuperato e mi ha aiutato qualche antidolorifico. Era impossibile perdersi questa partita. Dovevo stare in campo per forza e dare tutto. Auguri a tutti i papà. Per me questa partita è una cosa allucinante. C’è una tensione incredibile. Il derby è un antidolorifico. Ti dà la carica giusta. Tutti abbiamo dato tutto e aiutato il compagno. Peso dei risultati? In questo ambiente se fai bene sei un fenomeno e se fai male sei scarso. I tifosi sono i tifosi. Ci danno una grande mano. Dobbiamo pensare a noi. Diamo tutto e ci meritiamo questi risultati. Domani vado in nazionale, poche vacanze. Ma sicuramente mi godo questa vittoria».