Hysaj: «A Sassuolo è dura portare a casa punti. Dobbiamo dare il 110%». Il giocatore presenta la sfida di domani

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Lazio, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Elseid Hysaj. Le sue parole.

PAROLE – «Che tipo di partita servirà per vincere? Servirà sicuramente una partita come sappiamo anche noi che lo scorso anno abbiamo sofferto tanto li, come tutte le squadre forti. A Sassuolo è veramente dura portare a casa punti, sappiamo che se diamo il 110% nostro possiamo farcela a portare via il risultato».

VITTORIA CON CELTIC E ATALANTA – «Sicuramente sono state vittorie che ci servivano, ci hanno dato tanta stima e stimolo. Ci hanno dato chiarezza che possiamo vincere e giocare contro tutte le squadre e quindi dobbiamo essere sicuri di noi stessi».

BERARDI– «Sicuramente si sa che loro davanti hanno giocatori di alto livello e stanno bene in questo momento. Sappiamo che è una squadra che gioca a calcio sia dietro sia davanti, Berardi sarà sulla fascia mia o di un altro e quindi dovremo stare attenti anche nelle fasi di costruzione loro ».

GIOCATORE ALBANESE PIù PRESENTE IN SERIE A– «È sempre un onore fare qualche record, io gioco a calcio per questo. Sono cresciuto e vado ancora avanti con questa mentalità, di fare il più possibile e di giocare più partite possibili. Alla fine della mia carriera voglio esser contento di quello che ho lasciato dietro di me ».

MIGLIOR ANNO– «Spero che qua sistemiamo un po’ di i punti e forse a fine anno potrò dire che sia stato il mio migliore anno. Per dirlo però bisognerà aspettare».