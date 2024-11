Hummels non ha dubbi: «Non mi sono assolutamente pentito di aver scelto di giocare per la Roma»

Hummels, il difensore tedesco rilascia alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando della sua scelta di essere approdato alla Roma

Alla vigilia della partita di Europa League contro il Tottenham, ha parlato Hummels il quale in conferenza stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sua scelta di approdare alla Roma

PAROLE – Se mi sono pentito di aver scelto la Roma? La ragione principale è che quando sono venuto non mi allenavo da tre mesi. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora arriveranno momenti per dimostrare quello che sto facendo in allenamento. Quello che conta ora è invertire la tendenza non solo a livello personale ma anche quello della squadra. Non mi sono pentito di essere venuto qui