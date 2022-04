Howe: «Immobile un fenomeno. Signori il mio idolo»

Il lunghista e velocista Howe ha parlato della sua fede per la Lazio

Andrew Howe, lunghista e velocista italiano, ai microfoni di Radiosei ha parlato della sua fede per la Lazio.

LE PAROLE – «In questo periodo sto seguendo meno per alcuni allenamenti che facciamo all’estero con lo scopo di aiutare dei ragazzi che non hanno soldi per fare sport. Il mio idolo di sempre è stato Signori, frequentavo lo stadio, anche se non sono mai andato a conoscere bene la squadra. Non ho mai avuto l’onore di conoscere Immobile. Capisco perfettamente la situazione di essere criticati dai media. Lui è un fenomeno, non è che ci possiamo girare intorno. C’è poco da criticare, poi rispetto al mio sport il sistema squadra è diverso».