Wesley Hoedt, ex Lazio, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste

Wesley Hoedt, ex difensore biancoceleste attualmente di proprietà del Southampton ma in prestito all’Anversa, ha parlato della propria esperienza nella Lazio e di alcuni momenti specifici. Ecco le parole del classe ’94 di Alkmaar ai microfoni di Voetbal International.

LA DISFATTA CON IL NAPOLI – «Per noi era il terzo match in una settimana, non mi era mai capitato. Avevo preso in carica Gonzalo Higuain che poi ha segnato una doppietta. Mi ha dato una bella lezione, scrissero che andava troppo forte per me e che non ero adeguato per il campionato italiano».

AMBIENTE ROMANO – «E’ un ambiente particolare, dal fornaio al macellaio sono tutti allenatori di calcio. Se fai bene e vinci piovono complimenti ma se perdi non puoi neanche uscire di casa».

TIFOSI LAZIALI – «Quando perdemmo il derby per 1 a 4, siamo andati in ritiro per due settimane, a trecento km da Roma. I tifosi volevano una spiegazione, loro vivono per il calcio e meritano rispetto. I tifosi laziali sono eccezionali», conclude così Hoedt.